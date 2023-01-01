Bergama OSB: Enerji kümelenmesi

Bergama OSB (BOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, özellikle yenilenebilir enerji konusunda ürün, hizmet ve teknoloji üreten firmaların kümelendiği bir bölge olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yönetim, yatırımcı bekleyen 68 parsel için tercihli tahsislerle Bölge’ye yenilenebilir enerjinin kümelendiği bir yapı kazandırmayı öngörüyor. Vatansever, şöyle konuşuyor “Burada uluslararası fotovoltaik hücresi üreten, yani bunun teknolojisini, Ar-Ge’sini yapan, bundan sonra da güneş panelleri üreten firmalar kurulsun. Rüzgar enerjisiyle ilgili üretim yapan firmalar gelsin, biyogazla ilgili üretimlerin yapıldığı bir üs olalım.”