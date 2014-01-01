Bilecik 2. OSB: Bilecik 2. OSB’ye arıtma

Bilecik 2. OSB'nin, BEBKA 2014 yılı çevre ve küçük ölçekli alt yapı Mali destek programı kapsamında bin metreküplük 2. etap atıksu arıtma tesisi ile atıksu kanalizasyon hattı ve yağmur suyu taşıma hattı projesinin hibe programına alınarak onaylandı.

Proje kapsamında Karasu deresinin çevre ve sağlık açısından taşıdığı risklerin minimize edilmesi amaçlanıyor. Planlanan tesis ile yüksek su kullanımına sahip firmalara geri dönüşümü sağlanarak maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunulacak. BEBKA ile imzalanan hibe sözleşmesiyle start alan proje 16 aylık olup, tesisin toplam bütçesi 2 milyon 42 bin liradır. Rakamın yüzde 59.69'u hibe, kalan yüzde 40.31 ise 2. OSB tarafından karşılanacak, tesis 7 ay içerisinde faaliyete geçecek.