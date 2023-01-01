Bölgesel OSB vizyonu

Isparta, Antalya ve Burdur ‘il bazında OSB’ anlayışını aşarak “bölgesel OSB” vizyonunu geliştiriyor. Konuyu gündeme getiren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya ve Burdur ticaret ve sanayi odalarından da destek alarak bu yeni OSB yaklaşımını hayata geçirecek çalışmalar yapıyor.

Başdeğirmen, vizyonunu şu sözlerle ifade etti: “Biz 1. OSB’yi doldurduk 2.’yi yapmak istiyoruz. Burdur da aynı. Biz 250 hektarı doldurduk. 220 hektarlık için çalışma yapıyoruz. Burdur 90 hektarı doldurdu, 80 hektarlık bölge için çalışıyor. Toplamı 640 hektar. 5 sene içinde buralarda yer kalmayacak, yine yeni yerler arayacağız. Neden üç il tek organizede çalışmıyoruz diye sorduk. Kalkınma Ajansı da üç ili kapsıyor. Üç ilin ortası bir yerde, örneğin Ağlasun’da, en az bin hektarlık bir alanda projemizi yapabiliriz. Antalya bizden iyi, Burdur bizden geri durumda, el ele büyüyebiliriz. Beraber büyümek istiyoruz. Ağlasun bizim 50 yıllık ihtiyacımızı karşılayabilir. Limana, yollara yakın.”