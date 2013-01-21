Borusan OSB’leri kreşlendiriyor

Borusan Holding 2013 yılında Malatya (2) Adıyaman, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar OSB'lerde kreşler yaptıracak.





Borusan Holding tarafından Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ‘Borusan Neşe Fabrikaları’ adı altında çocuk kreşleri yapılıyor. İnşa edilecek 0-6 yaş grubu çocuk kreşleri ile ilgili açıklama yapan Afyonkarahisar OSB Başkanı Bekir Yeşilay, kreşten OSB'deki 930 kadın çalışanın 150'sinin çocuğunun yararlanacağını söyledi.

Başkan Yeşilay, iş yaşamında kadın istihdamının artırılması ve çalışan kadınların desteklenmesi amacıyla OSB'lere anaokulu yapılmasına yönelik protokolün Borusan Holding, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 21 Ocak 2013'te İstanbul'da imzalandığını kaydetti. Borusan 2013 yılında ayrıca Malatya'da iki olmak üzere Adıyaman, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar OSB'lerde de kreşler yaptıracak.

