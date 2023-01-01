Boydak: Mimarsinan OSB hızla büyüyor

Boydak Mimarsinan OSB’nin Kayseri’de alternatif...





Kayseri Sanayi Odası ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Başkanı Mustafa Boydak, bölgeye çok sayıda küçüklü büyüklü firmanın yatırım yaparak üretime geçtiğini açıkladı.

Kayseri’nin iş dünyasına nefes aldıracak bir bölge haline geldiğini ifade eden Boydak Mimarsinan OSB’nin Kayseri’de alternatif bir OSB olduğuna dikkat çekerek, “Kayseri’nin irili ufaklı birçok firmasının burada yatırım yaptığını görmek bizleri mutlu etti” diye konuştu.