Bursa: İhtisas OSB’leri BTSO kurmalı

BTSO dünyada ve Türkiye’de vizyon ve misyona sahip ender odalardan...





Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Genel Başkan Yardımcısı İlker Biliktü, Bursa’da yeni ihtisas OSB’lerin BTSO’nun öncülüğünde kurulması gerektiğini söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye’nin ilk OSB’sini kurduğunu, ayrıca BOSEN, BUSEB, ULUTEK gibi bir çok projeye imza attığını belirten Biliktü, şöyle dedi:

“BTSO dünyada ve Türkiye’de vizyon ve misyona sahip ender odalardan birisi olarak değişim ve gelişimin öncülerindendir. BTSO’nun alacağı görevlerden birinin de yeni OSB’ler kurulması olduğu düşünülmelidir. Bu tür Organize Sanayi Bölgelerine ait örnekler Bursa’nın çeşitli sektörlerinde görülmekte ve hem sektöre hem de kamuya faydaları bilinmektedir. Örneğin, İhtisas Deri ve Tekstil Boyama ile ilgili sanayi bölgelerinin Bursa tekstil sektörüne getirdiği yenilik, altyapı ve lojistik kolaylıklar bu sektörlerin desteklenerek iç ve dış piyasalarda güçlenmesinin önünü açmış, yatırımcı ve devletin katma değerini arttırmış bütünleşik yapılar olarak Bursa’yı bu sektörlerde dünya standartlarına taşımıştır.”