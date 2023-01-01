Bursa Kayapa OSB: Bursa Kayapa Sanayi Bölgesi OSB oldu

KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, Kayapa için organize sanayi bölgesi mazbatası aldıklarını açıkladı.

Kayapa'nın organize sanayi bölgesi olmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin büyük desteklerini gördüklerini söyleyen Korgavuş, "Başkan Altepe'nin gayretleriyle bugün çok keyifli bir gün yaşıyoruz. Mütevelli heyetimizi de oluşturduk" dedi.

Türkiye'nin dünya ligine çıktığı son dönemlerde yurtdışındaki müşterilerin mal alımında OSB'de olma şartı koştuğunu ifade eden Korgavuş, "Daha önce yaşadığımız sıkıntıları artık bundan sonra yaşamayacağız. Bize verdiğiniz katkılar nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.