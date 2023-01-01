Bursa OSB: Arıtmasız olmaz

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BTSO Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur’un görüşmesinde OSB’nin arıtma sorunları ve su temini sorunları ele alındı.





OSB yönetimi Özlüce'deki belediyeye ait arıtma tesisinden çıkan suyun sanayide kullanılmasına yönelik taleplerini aktardı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Altepe, "Bu talebin gerçekleşmemesi için herhangi bir neden göremiyorum. Fakat öncelikle arıtma tesisi olmayan fabrikalara arıtma tesisi kurulması, arıtma tesisi olan fabrikaların da bu tesisleri çalıştırması gerekiyor." dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur ise OSB olarak "Nilüfer Deresi'nden her gün 40 bin ton su alıyoruz. Ziftle eşdeğer yapıda olan bu suyun arıtılması, yüksek maliyetlere neden oluyor. Özlüce'deki tesislerden çıkan suyu alıp arıtmak ve bu suları sanayicilere kullandırmak istiyoruz. Eğer bu yatırımları yapamazsak, Bursa'da kurulu bulunan 3 elektrik santralini çalıştırmakta güçlük çekeriz” diye konuştu.