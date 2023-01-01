Bursa OSB’de enerji yönetimi
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi ile pek çok hizmet ve duyarlılık konusunda yeterliliğini kanıtlamış olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Bölge Müdürlüğü, bu kez, TSE EN ISO 50001:2011 adıyla bilinen Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur şöyle dedi:
"Türkiye’de kurulan ilk OSB olma özelliğini taşıyan bölgemiz, bugüne kadar yürütmüş olduğu birçok çalışma ile örnek olduğunu ispatlamıştır. Bugün aldığımız bu sertifika da enerji verimliliği konusuna karşı olan hassas tutumumuzu kanıtlamış oldu.
Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ülkenin enerjiyi daha verimli kullanması kaçınılmaz bir gerçek. Bu konuda alınacak tedbirler bellidir. OSB Bölge Müdürlüğümüz de bu tedbirleri yerine getirdiğini ispatlayan bir kurum.
Biz sanayiciler olarak bu bilinirliğinin arttırılması için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu iş için ilk olarak firmalarımızdaki üretim süreçlerini gözden geçirmeli, gerekli danışmanlıkları almalı ve yeterlilik belgesi veren kurumlara başvurmalıyız. Enerjiyi sadece işyerlerinde ve sanayide verimli kullanmanın yetmeyeceğini biliyoruz. Enerjinin verimli kullanılması işini her türlü enerji tüketim alanına yaymamız gerekiyor.”