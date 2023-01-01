Bursa OSB’de enerji yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi ile pek çok hizmet ve duyarlılık konusunda yeterliliğini kanıtlamış olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Bölge Müdürlüğü, bu kez, TSE EN ISO 50001:2011 adıyla bilinen Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur şöyle dedi: