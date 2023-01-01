Bursa OSB’de enerji yüzde 40 verimli

Ewe Turkey Holding grup şirketi olan ve enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren Enervis, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüttüğü pilot uygulamada yüzde 40 oranında enerji verimliliği sağladı.

Çalışmalarını ve verimliliğin püf noktaları hakkında 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda bilgi veren Enervis Birim Yöneticisi Sedat Vatandaş, bazı projelerden örnekler sundu. Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil ve otomotiv firmalarına enerji danışmanlığı yaptıklarını anlatan Sedat Vatandaş, "Grup şirketimiz olan EWE AG'den gelen uzmanlar ile birlikte geliştirdiğimiz enerji etüt çalışmaları sayesinde yüzde 40'a varan verimlilik iyileştirme potansiyelleri tespit ettik" dedi.

Sanayi tesislerinde sıklıkla rastlanan hatanın; “Artan üretim kapasitesine paralel olarak büyüyen tesisin, ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi altyapı ihtiyaçlarının plansız şekilde revize edilmesidir” diyen Vatandaş, Türkiye'de sanayi kuruluşlarının enerji verimliliğine önemli ölçüde iyileştiremeye açık alanları olduğunun altını çizdi.