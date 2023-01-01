Bursa OSB’leri deri değiştirecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kentin ‘yeni nesil’ bir OSB'ye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yüksek Teknoloji OSB, Bursa'nın gelecek 50 yılını teminat altına alacaktır" dedi.

BTSO Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi’nin verdiği bilgiye göre; “Yüksek Teknoloji OSB” modellemesinde Almanya'da Stuttgart Baden Württemberg bölgesi örnek alınıyor. Zira bu bölge Bursa ile yaklaşık aynı nüfusa sahip olmasına rağmen Ar-Ge ve teknoloji ile fark oluşturuyor ve Bursa'dan 10 kat fazla ihracat yapıyor. Bursa'nın 2014 yılında ihracatı 12.7 milyar dolar oldu.

Burkay, "Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim sistemini yerleştirebilmek için Bursa'da mevcut sanayinin dönüştürülerek yeni nesil bir OSB oluşturulması şehir için çıkış noktasıdır" diye konuştu.