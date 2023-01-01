Bursa’da plastikçiler OSB

Bursa’da, üretici firmalar bir plastikçiler OSB çatısı altında...





Plastik ve kauçuk sektörlerinde yaklaşık 600 işletmenin faaliyet gösterdiği Bursa’da, üretici firmalar bir plastikçiler OSB çatısı altında toplanmak istiyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) plastik ve kauçuk sektörlerini kapsayan 21'inci Meslek Komitesi Başkanı Kağan Yeşil bu konuda şunları söyledi: “Sektör Bursa’da 1 milyar dolarlık potansiyele, yıllık 150 bin ton işlem hacmine sahip. Kentte özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar fiziki alan yetersizliğinden kaynaklı olarak büyüme planlarını gerçekleştiremiyor. Sektörümüz zaten birkaç yıl içerisinde zorunlu bir iyileştirme yatırımına ihtiyaç duyacak. Bu yönde en anlamlı çözüm İhtisas OSB projesi olacak.”

Yaklaşık 3 bin dönümlük alanda ve kent merkezine yakın bir bölgede hayata geçirilmesi planlanan OSB projesi ile sektörde faaliyet gösteren her firmaya mevcut tesisinden iki katı büyüklükte bir alan verilecek. PAGEV ise projeyi desteklemeye hazır.