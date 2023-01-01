Bursa’ya 8 OSB daha

Halen 13 faal OSB’nin bulunduğu Bursa’da 8 ıslah OSB daha yapılacak

Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olma çalışmalarını sürdüren 8 Islah Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Bursa Valisi Şahabettin Harput, "Bunların da eksiklerini tamamlayarak OSB olması ile 13 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısı 21’e çıkacak. Bugün ülkemizin kalkınmasındaki en önemli sanayi kentlerinden Bursa’da halen 13 faal OSB’sinin yanında ilave olarak 8 ya da 9 ıslah OSB’yi de eklemek üzere yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz." diyor. Eksiklerini tamamlayarak en ileri aşamaya, Kayapa OSB gelmiş.

Süreçteki sorunlara da değinen Vali Harput, şu bilgileri veriyor; “70 tane fabrikanın olduğu bir ıslah OSB’de 65 tanesinin yükümlülüğünü yerine getirip 5 tanesinin diğerlerinin önünü kesmesine müsaade etmeyiz. Burada alınan kararlara herkes uyacak. Biran önce normal OSB haline gelerek OSB mevzuatının OSB’lere tanıdığı haklardan firmalarımızın en iyi şekilde istifade etmesini sağlayacağız.”

Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Korgavuş da kendi sanayi bölgelerinde 69’u faal, 7 tanesi de inşaat halinde olmak üzere toplam 74 fabrika olduğunu söyledi. Ayhan Korgavuş, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nin çok büyük olmamasına rağmen Bursa ekonomisine ciddi katkıda bulunduğunu ifade etti.

