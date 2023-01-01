Bursa’ya Tekstil Boyahaneleri OSB
Bursa’nın baflta gelen sanayi sektörlerinden birini Tekstil boyahaneleri oluşturuyor. Bursa Tekstil Boyahaneleri (TOSAB) Müteşebbis Heyeti’nin, aynı zamanda çevreci bir çözüm olarak bafllattığı OSB projesi adım adım gelişiyor.
İkizce Badırga Bölgesi’nde yaklaşık 205 hektar alanda kurulan OSB’nin yer tahsisleri ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Bölge için önemli olan suyun temin edilmesi çalışlmaları hızlandırıldı. Arıtma tesisleriyle modern, çevre dostu bir alanda üretim yapan örnek bir OSB hedefleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’da çevre dostu yatırımların yapıldığına işaret ederek, tekstil boyahaneleri organize sanayi bölgesinin de arıtma tesisleriyle modern, çevre dostu bir alanda yaklaşık 4 yıl sonra faaliyete başlayacağını belirtti.