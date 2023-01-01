Çarşamba’ya OSB

Samsun’un sınai gelişmesine de katkı sağlamak üzere Çarşamba ilçesine OSB kurulması kararlaştırıldı. Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız bu konuda şunları söyledi: “Hedefimiz ilçeye organize sanayi bölgesi kurulmasıdır.

Belediye, ticaret odası başkanı ve borsa başkanı çalışmaları ortaklaşa yürütüyor. Resmi başvurumuzu yaptık. Şeker fabrikasının kullanılmayan yaklaşık 600 dönümlük bir arazisi var. Bunun altyapısı hazır. Yanında orman vasfını yitirmiş 500 dönüm kadar da arazimiz mevcut. Bunları birleştirdiğimizde bin 500 dönüm üzerinde bir organize sanayi yapılması planlanıyor. 20-30 fabrikanın gelebileceği en az 6 bin kişi kapasiteli bir iş sahası doğacak.”