Çerkezköy OSB: Standart üstü OSB

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB); Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri olmak üzere iki belediye sınırı içerisinde kalan yaklaşık 1234 hektar alanıyla Türkiye’nin en büyük ve en köklü sanayi bölgelerinden biri.

İstanbul’a yakınlığı ve geniş ulaşım olanakları nedeniyle Bölge, İstanbul sanayisinin gelişme alanı olma özelliğini taşıyor. Bölge’de toplam 321 büyük sanayi parseli bulunuyor, parsellerden 242’si üretim aşamasında. Tesislerden 29’u ise yabancı yatırımcılara ait. Çeşitli ölçeklerdeki bu firmalarda yaklaşık 60.000 kişi istihdam ediliyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Bölge sanayicilerinin üretimlerinin büyük bir kısmının ihracata yönelik olduğunu belirterek OSB’nin ekonomik değerini vurguluyor: “Bölgemizden ağırlıklı olarak başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine, Türk Cumhuriyetleri’ne, çeşitli Arap ülkelerine ve ABD’ye ihracat yapılmaktadır. Birçok firmanın merkezi İstanbul’da olduğu için kesin bir ihracat rakamı elde edemiyoruz ancak ÇOSB’den gerçekleşen yıllık ihracatı 3 milyar dolar olarak tahmin ediyoruz. Sanayicimizin global pazarda rekabet gücünü arttırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha randımanlı katkı sağlayabilmeleri açısından Bölgemiz’in hizmet kalitesi her geçen gün geliştirilmektedir.”

Bölge bünyesinde bulunan farklı ölçeklerdeki üretim tesislerinin büyük çoğunluğunun Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından olduğunu aktaran Özdoğan, İSO tarafından açıklanan 2013 yılı ‘Türkiye’nin En Büyük İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde ÇOSB’den 20 firma yeraldığı bilgisini veriyor: “KOBİ’lerin en büyükleri olarak nitelendirilen ‘İSO 2013 yılı İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 14 firmamız yeralmayı başarmıştır. Bununla birlikte TİM’in ‘En Büyük 1.000 İhracatçı Firması-2013’ Listesi’ne ÇOSB’den 24 firma girmiştir.”

Özdoğan, Bölge’nin İstanbul’a yakınlığı ve geniş ulaşım olanaklarıyla sanayide önemli olan “Termin” konusu için çok avantajlı konumda olduğuna dikkat çekiyor.

Özdoğan, ürettiği hizmetlerle tercih edilen ve öncü bir organize sanayi bölgesi olan ÇOSB’un her geçen gün büyüdüğünü söylüyor. Özdoğan, ÇOSB Yönetimi olarak bölgedeki sanayicilere gelişmiş ülkeler standardında altyapı hizmetleriyle örnek ve güzel çalışmalar yapmaktan gurur duyduklarını ifade ediyor: “Katılımcılarımıza en ekonomik fiyattan elektrik, doğalgaz ve suyu sağlıyoruz. Fiber optik altyapımızla katılımcılarımız en hızlı haberleşme imkanına sahiptir. Bölgemizde sağladığımız temiz enerji sayesinde sanayicimiz altyapı sorunlarıyla ilgilenmeden tüm gücünü üretime odaklıyor. ÇOSB bu kapsamda kendi teşviğini yaratarak sanayicisine ucuz enerji, ucuz doğalgaz sağlıyor. Çevreci yaklaşımlarımız kapsamında, ülkemizin ilklerinden olan endüstriyel atık su arıtma tesisimiz 1994’ten beri aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. ÇOSB olarak, 100.000 ağaç dikimi gerçekleştirdik. Su ihtiyacımızın kapsamlı çözümü için Yoncalı Barajı Projesi’nin inşaat çalışmalarına başlıyoruz. Altyapısını her alanda tamamlamış örnek bir OSB olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Katılımcılarımızın en kaliteli, en verimli ve en karlı üretimi gerçekleştirebilmeleri için üstümüze düşen görevleri yaptık. Hep birlikte ÇOSB’yi Türkiye’nin yüzakı, çevreci OSB’lerinden biri haline getirdik.”

Mehmet Özdoğan, ÇOSB’un 2015 yılı hedeflerini ise şöyle özetliyor: “Yeniden 100.000 ağaç dikimi. Çalışanların çocuklarına hizmet verecek kreş yapımı. Ticaret bloklarında toplam 28 işyerinin inşasının bitirilmesi. 3 yıldır eğitim veren Özel ÇOSB Anadolu Teknik Lisesi’nde 4 bölümde 300 öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir. Yeni Teknik Lise binası tam donanımlı olup, 32 derslikli ve 960 öğrenci kapasiteli olacaktır. Önümüzdeki dönem projeleri olarak; OSB arşivi elektronik ortama aktarılacak ve bölge açısından bir coğrafi bilgi sistemi kurularak, sanayicilere açılacak. ÇOSB’de geçen yıl katılımcılar 290 patent ve faydalı buluş aldı.

2015’te üretim, istihdam, ihracat rakamlarında kayda değer artışlar bekleniyor. İnovasyon ve ArGe çalışmaları daha da gelişecek.”