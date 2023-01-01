Cizre OSB: Yatırımcı çıkartması
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Başkanı Süleyman Çağlı, 43 firmanın Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapmak için yatırım başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Çağlı bu talep yoğunlaşmasını Şırnak Şerafettin Elçi Hava Limanı'nın hizmete açılmasına bağladı. Cizre-Nusaybin arasında bulunan Şırnak OSB’nin adı da islam rönesansının ünlü simalarından birine atfen “İsmail Ebuliz El Cezeri OSB” olarak değiştirildi. OSB’de halen 2 fabrika faaliyete geçmiş durumda. 5 adet firmanın inşaatı devam ediyor.
El Cezeri OSB'deki toplam yatırım alanı 1000 dönümden oluşuyor. OSB, stratejik konumu nedeniyle Türkiye’nin Irak, İran ve Suriye gibi komşu ülkelerine açılan resmi yüzü olacak.