Cizre OSB: Yatırımcı çıkartması

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Başkanı Süleyman Çağlı, 43 firmanın Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapmak için yatırım başvurusunda bulunduğunu açıkladı.