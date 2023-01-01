Cizre OSB:İlk temel atıldı

Bölgede halen 19 parsel tahsisli; 8 parsel talep bekliyor.





Bin dönüm arazi üzerinde kurulan Cizre OSB 500 dönümünün fiziki altyapısı tamamlandıktan sonra yatırımcının dikkatini çekti. Lojistik değeri Irak ve Suriye'ye yakınlığında yatan Cizre OSB’de, teşvik yasasının sağladığı imkanlarla yatırımların hızlanacağının ilk işareti gözüktü. Bölgede ilk fabrika temeli atıldı. Bölgede halen 19 parsel tahsisli; 8 parsel ise talep bekliyor. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Elçi şunları ifade etti: "İlk parselin temeli atıldı. Cizre Organize Sanayi Bölgesi çok cazip bir yerdedir. Irak'a 70-80 km, Şırnak Havaalanı’na 26 km, Suriye'ye çok yakın, Nusaybin Sınır Kapısı'na 80-90 km uzaklıktadır. Bir de teşvik yasasında da 6. Bölge olduğu için cazip bir yerdedir."

