Demirtaş OSB:

Kırgızistan ile ticarette ivme





Bursa'ya gelen Kırgızistan iş heyeti Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Heyet iş adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve fabrika ziyaretlerinde bulundu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yedikardeş'in misafir ettiği Kırgız heyeti başkanı, ziyaretten verimli sonuçlar aldıklarını söyledi. Kırgız heyetten Os Valisi Attokur Tajibayev ise özellikle tekstil, gıda, kömür ve et ürünleri üzerinde iki ülkenin ticaretinin artacağını belirterek, "Bursalı işadamları ve sanayiciler başta olmak üzere tüm Türk işadamlarını ülkeme, şehrime bekliyorum." dedi.