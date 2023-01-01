Denizli: jeotermal kaynaklı sera OSB

Türkiye'nin ilk jeotermal kaynaklı sera Organize Sanayi Bölgesi





Denizli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİ OSB) Yönetim Kurulu Başkanı, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Türkiye'nin ilk jeotermal kaynaklı sera Organize Sanayi Bölgesi olma özelliğini taşıyan Sarayköy'deki bölgede çalışmaların tamamlandığını, parsel ihalesinin 10 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Sera parsellerinin metrekaresinin 42 lira muhammen bedelle, açık artırma usulü ihaleyle yatırımcılara tahsis edileceğini dile getiren Demir, ihalenin 10 Haziran'da Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirileceğini açıkladı. Sarayköy TDİ OSB 477 bin 156 metrekarelik alanı sera bölümü olmak üzere toplam 719 bin 85 metrekare alana sahip.

