Denizli Organize Sanayi Bölgesi

Denizli’den Hakkari’ye altın bilezik

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı bir törenle ilginç bir proje başlatıldı. Denizli İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan proje ile Hakkari, Şırnak ve Mardin'de açılacak dikiş kurslarına makine, ekipman ve malzeme gönderilecek.

Hakkari, Şırnak ve Mardin'de açılacak dikiş atölyeleri ile bölgedeki genç kızlara ve yöre insanına “Balık tutmayı öğreteceklerini” ifade eden Bakan Zeybekci şu açıklamayı yaptı: “Hazırlanan proje kapsamında Hakkari, Şırnak ve Mardin’de açılacak dikiş kurslarına makine, ekipman ve malzeme göndereceğiz. Projenin ilk ayağı olan Hakkari’ye gönderilecek malzemeler ile bir meşaleyi ateşleyeceğiz. Hakkari’de açılacak meslek edindirme kurslarıyla yöre insanımızın kollarına altın bilezik takacağız.”