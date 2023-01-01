Denizli OSB: Denizli OSB’ye gümrük

Denizli OSB’ye gümrük binası yapılıyor.





Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ne gümrük binası yapılıyor. Protokol OSB yönetimi Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü arasında imzalandı. İmza törenine Denizli Valisi Abdülkadir Demir de katıldı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Gümrük hizmet binasının iki katlı ve toplam 700 metrekarelik kullanım alanına sahip olacağını, binanın OSB tarafından yapılacağını ve 1 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.