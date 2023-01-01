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Denizli OSB:

İşgücüne yatırım bursu



Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu, 75. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını açıkladı. Uslu, Meslek Lisesi’nde fiziki koşulları geliştirmek  atölye ve derslikleri yeniden düzenlemek, laboratuvarları modernleştirmek için yatırım yaptıklarını belirterek "Kalite ancak eğitimli, yetişmiş kalifiye iş gücüyle sağlanabilir. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tekstil Bölümü öğrencilerinin son derece modern, eğitim araç ve gereçleri ile donatılmış okulda eğitim almaları için çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilere maddi anlamda da destek olmak için tekstil bölümünü seçenlere burs vermeyi kararlaştırdık" dedi.

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