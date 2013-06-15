DES’te Muammer Öztürk dönemi

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Muammer Öztürk seçildi...





DES Sanayi Sitesi (S.S.Perşembepazarı ve Kasımpaşa Demircileri Sitesi İşletme Kooperatifi); 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu’nu 15 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirdi. Genel Kurul’da DES’in yeni yönetimi belirlendi. Buna göre DES’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Muammer Öztürk seçildi. 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: DES Yönetim Kurulu 2. Başkanı Yılmaz Türköz, Yönetim Kurulu ve Sayman Üye Hüseyin Vehbi Cebeci, Yönetim Kurulu Üyesi Çetinkaya Özaslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Üstaş. Genel Kurul’da gündemdeki diğer maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı.