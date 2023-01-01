Dilovası OSB ‘Dertsiz sanayi’ istiyor

Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker, çevresel konuların teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de var olan Ar-Ge potansiyelinin, üniversitelerin desteğiyle daha iyi noktalara gelebileceğini belirten Türker, şunları ifade etti:

“Üniversiteler, atık değerlendirmesi ve dönüşümü konusunda sanayiciye daha fazla yol göstersin. Atık değerlendirme tesisinde, atıklar tekrar sanayiye nasıl kazandırılırı bilmek lazım, bunun çaresi de üniversiteyle işbirliği yapmak. Konu TSE’nin standartlarına girmeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevre yönetmeliğine girmeli.”