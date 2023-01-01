Diyarbakır OSB: Diyarbakır’a Tekstil İhtisas OSB

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği’nin (GÜNTİAD), desteğiyle Diyarbakır’a Tekstil İhtisas OSB kurulması için resmi başvuru yapıldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) uygunluk onayından sonra bu yıl içinde yer tahsislerine başlanacak. 40 firmanın ön talepte bulunduğu proje ile 7 bin 500 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu, Tekstil OSB projesinin yeni istihdam yaratmak, kayıtdışı üretimi önlemek, işgücü maliyetlerini azaltmak gibi yararları olacağını belirterek; “Şanlıurfa ve Diyarbakır’da işsizlik yüzde 17.5 oranında. Diyarbakır’da yaşayanların yüzde 57’si 25 yaş altında. Genç işgücü emek yoğun sektörlerde istihdam edilmeli. GAP’ın sulama projelerinin işletmeye alınması ile tekstilin temel hammaddesi pamuk üretimi de artacak” dedi.