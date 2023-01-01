Diyarbakır OSB ve “SU” çözümleri

Barselona menşeli uluslararası AGBAR firması...





Dünyada 12 ülkede su sektöründe faaliyet gösteren İspanya Barselona menşeli uluslararası AGBAR firması, Diyarbakır OSB'nin su ve atık arıtma sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak Karacadağ Kalkınma Ajansı yetkilileri ve OSB Yönetimiyle temaslarda bulundu.Görüşmeler Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi’nin organizasyonuyla gerçekleşti. Toplantıda, Agbar – Agualaqy A.Ş. Genel Müdürü Jose – Juan Gonzalez firmalarını tanıttı.Gonzalez “Çözüm ortağı olarak da çalışılabiliriz. Danışmanlık hizmeti veya teknik destek verilebilir, tesis kurup inşa edebildiğimiz gibi tesisleri işletebiliriz. Su ile ilgili tüm ihtiyaçlara cevap verebiliriz” dedi. OSB Yönetim Kurulu Başkan V. Beşir Yılmaz ise, Agbar – Agualaqy A.Ş.’den, OSB'nin su ve atık arıtma altyapısının yap-işlet-devret modeliyle projelendirilmesini talep etti.