Diyarbakır OSB’de arsalar tükendi

Devletin 6’ncı teşvik bölgesi ilan etmesiyle birlikte yoğun bir talep gören Diyarbakır OSB’de boş yer kalmadı. Kanada ve Fransa’dan da çok sayıda girişimci 150 yeni fabrika için başvurdu.





Diyarbakır OSB (DOSB) Başkanı Beşir Yılmaz terör örgütünün tehditlerine rağmen teşvik sayesinde talep patlaması yaşadıklarını kaydederek “15 ili kapsayan 6’ncı bölge teşvikinden sonra Diyarbakır OSB için talep patlaması yaşıyoruz. Kurulacak fabrikaların terör sorununa çözüm getireceğine inanıyorum. Ek sanayi bölgesini açarsak 150 fabrika daha kurulacak ve 13 bin kişi iş bulacak” dedi.