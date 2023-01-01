Diyarbakır OSB'ye yatırım yağıyor

Hükümetin başlattığı çözüm süreci moral ve motivasyon getirdi.

Siyasetteki olumlu gelişmeler Diyarbakır’ı yatırımcının gözünde bir cennete çevirdi. Çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte Diyarbakır'a yatırım konusunda hevesli gözükmeyen yatırımcılar harekete geçti. Ocak ve Şubat aylarında 52 şirket, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurmak için başvuruda bulundu. Başvuranlar içinde yabancı yatırımcılar da bulunuyor. Ayrıca, Sheraton, Intercontinental, Nova İbis, Rixos ve Divan oteller zincirlerinin de Diyarbakır'a yatırım için çalışmalar yaptığı açıklandı.Diyarbakır Organize Sanayi ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Başkanı Aziz Özkılıç yaptığı değerlendirmede, “Hükümetin başlattığı çözüm süreci tüm bölge halkını çok mutlu kıldı, süreç çok büyük moral ve motivasyon getirdi. Hepimiz heyecan içerisindeyiz. Herkes çok sevinçli" dedi.