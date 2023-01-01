Diyarbakır’a yatırım daveti

Karacadağ Kalkınma Ajansı öncülüğünde, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Abdulkadir Karavil Başkanlığı'nda, Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret eden Diyarbakır işadamları heyeti, çözüm süreci sonrasında Diyarbakır'ın yatırım için bir cazibe merkezi haline geldiğini, hızlı hareket eden sanayicilerin Ortadoğu'da marka olacağını belirttiler ve Egeli ihracatçılara, "Acele edin" çağrısında bulundular.

Buluşmada; Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, hem çözüm sürecinin hem de 6. Bölge teşviklerinin Egelileri Diyarbakır ve çevresinde yatırım yapma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

Ünlütürk, "Geçmişte Diyarbakır ile bir çok sektörümüz iş yapmaya çalıştı. Benim firmam da dahil olmak üzere özellikle tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar yapıldı. O bölge ile yüksek adetli üretimleri nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Özellikle çözüm süreci, istikrar ve huzurun kalıcı olacağı mesajlarını veriyor" dedi.