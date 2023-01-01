Doğalgaz hayat verecek

Doğalgazla birlikte Bandırma OSB’de talep patlamasının yaşanması bekleniyor.





Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgaz bağlanması amacıyla başlatılan çalışmalarda sonuç alınmaya başlandı. Doğalgazla birlikte OSB’de talep patlamasının yaşanması bekleniyor. OSB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, “EPDK’dan izin alındı. BOTAŞ’la ve doğalgaz sürecini takip edecek müşavir firmayla sözleşme imzalandı. Bir ay içinde hat döşeme çalışması başlayacak” dedi.

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Gönen mücavir alanı içinde bulunuyor. Yakar yaz döneminde, Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz kullanımına başlanacağı bilgisini veriyor.