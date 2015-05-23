Dudullu OSB, projeleriyle fark yaratıyor

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 3 kooperatif ve Fabrikalar Bölgesi olmak üzere 4 ayrı bölgede, 3 bine yakın firmadan oluşan, yıllık 3 milyar doları aşan ihracat rakamıyla Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden birisi. Küçük, orta ve büyük ölçekli sanayicilerin şehir içindeki üretim adresi Dudullu OSB, teknopark ve spor kompleksi projelerine odaklandı.

Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat Fırat, Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla yürüttükleri Teknopark Projesi ile iddialı olduklarını söylüyor. Fırat, büyük ihtimalle 2015 yılının sonunda Dudullu OSB Teknopark alanını sanayicilerin ve girişimcilerin hizmetine sunacaklarını açıklıyor: “Teknoparkımızda yeralmak için talepler geliyor. Teknopark açıldığında ilk 1 ay içerisinde 10 bin metrekare kullanım alanını dolduracağımızı düşünüyoruz.”

Murat Fırat, Dudullu OSB’nin devam eden yatırımı; spor kompleksi projesinin 2015 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını anlatıyor: “Bölgedeki 1000 kişinin spor alanındaki ihtiyacını karşılayacak tesis, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahaları, açık ve kapalı tenis kortları, squash salonu, yaklaşık 2 bin metrekare alanda fitness salonu gibi sportif amaçların yanında restoran, kafetarya, sauna ve buhar odaları gibi imkanlar sunacak. Açılışı 23 Mayıs 2015’te yapmayı hedefliyoruz. Bu yıl 4.’sünü düzenleyeceğimiz Mustafa Kemal’i Anlamak Ödül Töreni’ni de kendi salonumuzda gerçekleştirmek istiyoruz.” Dudullu OSB’nin yeni projelerinden biri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Bölge çıkışına konuşlandırdıkları Atatürk Anıtı. Türkiye’de ilk kez yapılan Atatürk Anıtı, 40 figürlü çelik borudan meydana gelen bir sanat eseri.

Murat Fırat, Dudullu OSB sınırları içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Anadolu Yakası Hizmet Binası’nın yeraldığı bilgisini veriyor: ”Bölgemiz’de sanayi ve ticaret odalarının kalıcı ve mobil hizmetleri yeralmaktadır.”