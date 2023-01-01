Dudullu’dan Çilimli’ye sanayi göçü

Düzce Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, ilçeye kurulması planlanan karma organize sanayi bölgesinin yanında tarım OSB'lerin de bulunacağını söyledi. Yavuz, seçici olduklarını, çevreyi kirleten sanayi istemediklerini belirtti.







İstanbul Dudullu Bölgesi sanayicilerinin talebi üzerine harekete geçtiklerini belirten Yavuz, Dudullu’daki sanayicilerin tahminen yarısının Çilimli’de başlayacak sanayileşme hareketine katılacaklarını söyledi.

Amaçlarının “sanayide kentsel dönüşüm”ü gerçekleştirmek olduğunu belirten Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz karma OSB projesinin yanında tarım OSB projesini de paralel yürüteceklerini açıkladı. Yavuz şöyle konuştu: "Bin 600 dönümlük alanımız var. Bakanlığımız tarafından 600-800 dönüm alan daha ilave edildi. Burada sulama alanı da var. OSB'nin yanında tarım arazileri ile çığır açacağız. Bu alanı bakanlık tavsiye etti. Toplamda 2 bin 500 dönüm alan oldu. Düzce 4'üncü bölgede, teşvikin en iyi olduğu illerden biri. Kaptı kaçtı firmalar istemiyoruz. Yatırım için marka firmalar gelecek."