Düzce OSB:Eğitim hamlesi

Düzce’de uzun süredir sıkıntı çekilen ara ve vasıflı elaman noktasında Düzce Organize Sanayi Bölgesi devreye girdi ve Elginkan Vakfı Bolu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ile dev bir işbirliğine imza attı.





Proje hakkında bilgi veren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, “Eğitimler iş piyasasının ve reel sektörün gereksinimleri doğrultusunda düzenlenecek” dedi.

Kurslar 4 ana başlık altında yapılacak. Her bölüme en fazla 30 kursiyer alınacak. Alanlar ve alt başlıkları şu şekilde sıralandı; “Makine alanı. Ölçme kontrol bilgisi, CNC operatörlüğü ve Tekstil makineleri uygulamaları. Kaynakçılık alanı. Elektrik ark ve oksijen kaynakçılığı, gaz altı kaynakçılığı, doğalgaz ve çelik boru kaynakçılığı. Tasarım ve üretim alanı. Temel teknik resim. Bilgisayar destekli tasarım (AutoCad, SolidWorks, UniGraphics Nx, Revit Architecture) ve bilgisayar destekli üretim (MasterCam, SolidCam, Inventor). Sağlık ve diğer alanlarda. Hijyen ve sanitasyon, iş güvenliği ve işçi sağlığı, diksiyon, hızlı okuma ve hafıza teknikleri.”