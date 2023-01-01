Elazığ Organize Sanayi Bölgesi

Elazığ OSB teşvikte 1 basamak çıkmak istiyor





Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) demiryolu bağlamaya hazırlanan Elazığ, 800 dönümlük genişleme alanı olan 4'üncü etabına büyük yatırımcıları davet ediyor. Yeni teşvik yasasında 4'üncü bölgede bulunan ve OSB'sinde 5'inci bölge teşviklerinden yararlandıran kent, haftalık 60 uçuş ve yenilenen havaalanı ile de şehir dışından gelecek yatırımcılara cazip geliyor. Elazığlı sanayici ise kentin 5'inci bölge olarak belirlenmesini, OSB'sinde ise 6'ncı bölge teşviklerinden yararlandırılmasını talep ediyor.