Eskişehir OSB'de araştırma merkezleri açıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hayata geçirilen Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon Araştırma Merkezleri açıldı.





Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hayata geçirilen Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon Araştırma Merkezleri açıldı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşturulan merkezlerin açılışında konuşan ESO Başkanı Savaş Özaydemir,merkezlerin BEBKA Kalkınma Ajansı'nın da destekleriyle kurulduğunu belirtti. ESO'nun sahip olduğu vizyonla 2002 yılından beri Mesleki Eğitim, İş Geliştirme, Uluslararasılaşma ve Kümelenme alanlarında 16 farklı projeyi ha-yata geçirdiklerinin bilgisini veren Özaydemir, buprojeler aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL'lik kaynağın Eskişehir sanayisine kazandırıldığının altını çizdi.Gerek bölge sanayisinin gerekse ESO Üyesi firmaların uluslararası rekabet güçlerinin artırılması adına bu tür projeleri yapmaya devam edeceklerini açıklayan Özaydemir, "Toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,5 milyon TL olan Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon Eğitim Merkezleri de inşallah ilgili sektörlerimiz için çok önemli birer destek unsuru olacak ve buralarda il sanayimizi ileriye taşıyacak kalifiye elemanlar yetiştirilecek, yepyeni projeler üretilecektir" dedi.