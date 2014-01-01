Eskişehir OSB’de elektrik ucuzladı!

Eskişehir Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar için 2014 yılında ucuz elektrik kullanımı sağlanacağını açıkladı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından yapılan açıklamaya göre, firmalar, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aktif enerji bedellerinde yüzde 6.9 oranında indirimli elektrik kullanacaklar.

EPDK'nın Ulusal Elektrik Satış tarifelerinde değişiklik yapması, tedarik maliyetlerin değişmesi durumunda OSB'nin enerji satış tarifelerini ve indirim oranlarını revize etmesi de söz konusu olacak.