Eskişehir OSB’de enerji ucuzlatıldı

ESO Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Savaş M. Özaydemir, Eskişehir OSB’de kullanılan elektrikte indirime gidildiğini açıkladı.





Açıklamaya göre, Elektrik tedarik maliyetlerine bağlı olarak Kasım 2013 fatura dönemleri için indirim yapılacak. Yapılan indirimde aktif enerji bedellerine, geçerli elektrik tarifesi üzerinden yüzde 4’e yakın oranında indirim uygulanacak. Sonraki dönemler için ise tarife üzerinden indirim oranı OSB’nin elektrik tedarik maliyetine bağlı olarak sanayicilerin lehine tekrar gözden geçirilecek.