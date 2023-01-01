Eskişehir OSB’den ihtisas OSB’ler ve Endüstri Bölgesi

Eskişehir OSB Başkanı Savaş Özaydemir OSB olarak yapacakları büyük bir projeyi açıkladı.

Eskişehir’in çehresini değiştirecek, bölge sanayisinin gücüne güç katacak bu büyük projenin bileşenleri şunlar olacak: 1- Otomotiv İhtisas OSB 2- Raylı Sitemler İhtisas OSB 3- Lojistik İhtisas OSB 4- Havacılık Endüstri Bölgesi (EB) Proje aynı iş kolunda üretim yapan firmaları bir araya getirerek OSB çatısı altında rekabette üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Eskişehir OSB’nin kurulu bulunduğu alandan 6 kilometre uzaklıkta, Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan İmişehir-Kalkanlı sınırları içerisinde inşa edilecek olan Otomotiv İhtisas OSB’nin büyüklüğü 4 bin 800 dönüm, Havacılık EB’nin büyüklüğü ise 5 bin 200 dönüm olacak.

Eskişehir-Ankara Demiryolu hattı üzerinde ve Hasanbey Lojistik Köyü’nün hemen yanında yer alacak Raylı Sistemler İhtisas OSB ile Lojistik OSB de diğer OSB’ler gibi Eskişehir’e farklı bir avantaj sağlayacak. Proje aşamasındaki bu bölgelerin bütün altyapı ve alt yapı bedellerinin yapım işini Eskişehir OSB üstlenecek.