ESO OSB’nin yaptırdığı MeslekYüksek Okulu açıldı

Eskişehir'de, üniversite-sanayi işbirliği konusundaki en anlamlı yatırımlardan biri olan ve 18 Mayıs 2011 tarihinde temeli atılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun açılış töreninde konuşan ESO Başkanı Savaş Özaydemir şu bilgileri verdi:





"Oda olarak mesleki eğitim konusunda yerel bazdaki çalışmamızın en önemli boyutu Eskişehir OSB’de 7 yıldır kurmak için çaba gösterdiğimiz ‘Çok Amaçlı Anadolu Meslek Lisesi’ projesidir. Meslek Yüksek Okulu ise 3 bin 290 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 16 bin 350 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Okulumuzda sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu Elektrik ve Makina bölümleriyle, son yıllarda gözde bir meslek dalı haline gelen ve iki dalın birleşminden oluşan Mekatronik bölümü ve bizim gibi çevre ödülü almış bir OSB'ye yakışır şekilde Çevre bölümü olmak üzere, okulda 4 dalda eğitim verilecektir.”