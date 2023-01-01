Gaziantep aştı gitti
Elektrik tüketimi ortalaması yüzde 18 arttı
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, “Gaziantep’in Ocak-Şubat 2013 döneminde toplam sanayi elektrik tüketimi ortalaması yüzde 18 arttı’’ diyerek elektrik tüketiminin ekonomideki büyümenin ve canlılığın en önemli göstergelerinden olduğunu belirtti. İç piyasada hareketlilik ya da ihracatçıda bir stok hazırlığı olduğunun işareti saydığı gelişmeyi umut verici bulan Konukoğlu, ilde OSB’lerdeki arsa tahsisleri yetmediği için sanayinin OSB dışında daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekti.
Gaziantep’te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 seviyesine çıkmış ve ilde sigortalı istihdam 230 bini aşmış bulunuyor.
Ahmet Tuncay Akdogan
Merhum Hac Sani Amcamin Yolundan gittiyiniz icin daima basarili olacaginizdan eminim Rabbim basarinizi daim etsin Canim Abim 1994 yilinda Baspinarda pamuk ambari kiralamistin ben guvenlikciydim elim kapinin arasinda kaldiginda hemen beni hastaneye gonderip tedavimi yaptirdin ve cok uzulmustun asla unutamlyorum.Canim abim senin basarinin ana temeli budur.Nice uzun mutlu Yillara. Allaha emanet olun abi ben Kiliste oturuyorum beklerim.Tlf Numaram 05452020191 Saygilarimlacevapla
Ahmet Tuncay Akdogan
Merhum Hac Sani Amcamin Yolundan gittiyiniz icin daima basarili olacaginizdan eminim Rabbim basarinizi daim etsin Canim Abim 1994 yilinda Baspinarda pamuk ambari kiralamistin ben guvenlikciydim elim kapinin arasinda kaldiginda hemen beni hastaneye gonderip tedavimi yaptirdin ve cok uzulmustun asla unutamlyorum.Canim abim senin basarinin ana temeli budur.Nice uzun mutlu Yillara. Allaha emanet olun abi ben Kiliste oturuyorum beklerim.Tlf Numaram 05452020191 Saygilarimlacevapla