Gaziantep aştı gitti

Elektrik tüketimi ortalaması yüzde 18 arttı





Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, “Gaziantep’in Ocak-Şubat 2013 döneminde toplam sanayi elektrik tüketimi ortalaması yüzde 18 arttı’’ diyerek elektrik tüketiminin ekonomideki büyümenin ve canlılığın en önemli göstergelerinden olduğunu belirtti. İç piyasada hareketlilik ya da ihracatçıda bir stok hazırlığı olduğunun işareti saydığı gelişmeyi umut verici bulan Konukoğlu, ilde OSB’lerdeki arsa tahsisleri yetmediği için sanayinin OSB dışında daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekti.

Gaziantep’te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 seviyesine çıkmış ve ilde sigortalı istihdam 230 bini aşmış bulunuyor.