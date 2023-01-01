Gaziantep OSB Etiyopya’ya açılacak

Sanayi Bakanı ve devlet bakanlarından oluşan bir Etiyopya heyeti Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu’nu ziyaret etti.

Etiyopya’daki yatırım fırsatları ve işbirliği için Gaziantep’e gelen Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed Abtew Devlet Bakanı Tadesse Haile, Dışişleri Bakanı Dawano Kebir, Yatırım Ajansı Müdürü Fitsum Arega, Etiyopya Ankara Büyükelçisi Goitom Kahsay Hagos; Gaziantep OSB ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Cahit Nakıboğlu Etiyopya devlet büyükleriyle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken bu yakınlaşmanın Gaziantep ve Etiyopya ticari ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir adım olacağını ve bu işbirliğine her zaman hazır olduklarını söyledi.

Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed Abtew, Etiyopya’ya sanayici çekmek maksadında olduklarını bu yüzden de Gaziantepli sanayicilerle ilişkilerini kuvvetlendirmek istediklerini dile getirdi.