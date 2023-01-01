Gaziantep OSB, Türkiye’nin en büyük OSB’si olmak için koşuyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, “Amacımız, örnek sanayi tesisleriyle ilimizin ve ülkemizin ihtiyaçları dikkate alınarak, düşük maliyetli ve her türlü altyapısı hazırlanmış sanayi parsellerini üretmek, tahsis etmek ve gelişmelerini sağlamaktır” diyor.

Nakıboğlu, OSB olarak tükettikleri enerjinin Türkiye’de 43 ilin toplam tükettiği enerjiye eşit olduğunu, bunun da Türkiye’nin sanayide tükettiği enerjinin yüzde 5.5’i olduğunu belirtiyor: “Bunu da sıfır kayıp kaçakla gerçekleştiriyoruz. Doğalgaz yatırımlarıyla en fazla sanayi abonesi olan bölgeyiz. Bölgemizde 120 bin işçi istihdamı gerçekleşmektedir. Tüm bu göstergeler OSB’mizdeki üretimin, gelişmişliğin, canlılığın kanıtıdır.”

Gaziantep OSB’de 5. Bölge’nin de tamamlanmasıyla birlikte toplam alanın 35 milyon m2’ye ulaştığını aktaran Nakıboğlu, “Türkiye’nin en büyük OSB’si olma yolunda hızla ilerlemekteyiz. Gaziantep sanayisi olarak da ülkemizin en büyük 6. sanayisiyiz. Bölge’nin tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte çalışan işçi sayımız 150 bini geçecektir” diye konuşuyor.

Cahit Nakıboğlu, krizi fırsata çevirerek ihracatı artırma başarısı gösterdiklerini vurguluyor:

”173 ülkeye ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in 2023 yılı ihracat hedefi 30 milyar dolar.” Nakıboğlu, Gaziantepli sanayici ve işadamlarının yalnızca il için değil bölge için de büyük avantaj sağlayacak projelere imza attığını ifade ediyor: “Gaziantep ve Kilis arasında, 34 milyon m2 alan üzerine kurulması planlanan ortak OSB büyük önem taşıyor. Bu projenin gerçekleşmesi belki uzun bir zaman alacak fakat bölgede sanayinin gelişmesi ve ihracatın artması için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”

Gaziantep OSB’de eğitim öğretime devam eden Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda sanayinin ihtiyaç duyduğu bölümlerin faaliyet gösterdiğini ve öğrencilere iş garantisi verildiğini kaydediyor: “Ayrıca şimdi de meslek lisesi açılmıştır ve eğitime başlamıştır. Gaziantep Özel OSB Anadolu Teknik Lisesi’ nin kalifiye eleman yetişmesi konusunda sanayimize çok katkısı olacaktır. Aynı zamanda bölgemizde çalışan annelere yönelik kreşimiz de hizmet vermektedir.”