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Gaziantep OSB, Türkiye’nin en büyük OSB’si olmak için koşuyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, “Amacımız, örnek sanayi tesisleriyle ilimizin ve ülkemizin ihtiyaçları dikkate alınarak, düşük maliyetli ve her türlü altyapısı hazırlanmış sanayi parsellerini üretmek, tahsis etmek ve gelişmelerini sağlamaktır” diyor.

Nakıboğlu, OSB olarak tükettikleri enerjinin Türkiye’de 43 ilin toplam tükettiği enerjiye eşit olduğunu, bunun da Türkiye’nin  sanayide tükettiği  enerjinin  yüzde 5.5’i olduğunu belirtiyor: “Bunu da sıfır kayıp kaçakla gerçekleştiriyoruz. Doğalgaz yatırımlarıyla en fazla sanayi abonesi olan bölgeyiz. Bölgemizde 120 bin işçi istihdamı gerçekleşmektedir. Tüm bu göstergeler OSB’mizdeki üretimin, gelişmişliğin, canlılığın kanıtıdır.”
Gaziantep OSB’de 5. Bölge’nin de tamamlanmasıyla birlikte  toplam alanın 35 milyon m2’ye ulaştığını aktaran Nakıboğlu, “Türkiye’nin en büyük OSB’si olma  yolunda hızla ilerlemekteyiz. Gaziantep sanayisi olarak da ülkemizin en büyük 6. sanayisiyiz. Bölge’nin tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte  çalışan işçi sayımız 150 bini geçecektir” diye konuşuyor.
Cahit Nakıboğlu, krizi fırsata çevirerek ihracatı  artırma  başarısı gösterdiklerini   vurguluyor:
”173 ülkeye ihracat gerçekleştiren  Gaziantep’in 2023 yılı ihracat hedefi 30 milyar dolar.” Nakıboğlu, Gaziantepli sanayici ve işadamlarının yalnızca il için değil bölge için de büyük avantaj sağlayacak projelere imza attığını ifade ediyor: “Gaziantep ve Kilis arasında, 34 milyon m2 alan üzerine kurulması planlanan ortak OSB büyük önem taşıyor. Bu projenin gerçekleşmesi belki uzun bir zaman alacak fakat bölgede sanayinin gelişmesi ve ihracatın artması için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”
Gaziantep OSB’de eğitim  öğretime  devam eden Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda sanayinin ihtiyaç duyduğu bölümlerin  faaliyet gösterdiğini ve öğrencilere iş garantisi verildiğini kaydediyor: “Ayrıca şimdi de meslek lisesi açılmıştır  ve eğitime  başlamıştır.  Gaziantep Özel OSB Anadolu Teknik Lisesi’ nin kalifiye eleman yetişmesi konusunda sanayimize çok katkısı olacaktır. Aynı zamanda bölgemizde çalışan annelere yönelik kreşimiz de hizmet vermektedir.”

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