Gaziantep'e dev bir OSB daha

Gaziantep ile Kilis sınırları içerisine yapılması planlanan Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi ile yatırımcılara 35 milyon metrekarelik yeni bir yatırım alanı daha sunulacak.





Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu OSB'nin başvuru dosyasının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiğini ve kuruluş çalışmalarıyla ilgili bürokratik işlemlerin devam ettiğini belirtti. Bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkısı olacağı hesaplanan projeyi Başbakan Erdoğan'ın da desteklediği belirtildi.OSB, Gaziantep ve Kilis’in ortak OSB’si olacak Bölge, Gaziantep'e 30 kilometre uzaklıkta ve tam Kilis sınırında olması sebebiyle yatırım teşvik programı na göre 5'nci bölge statüsünde. Ayrıca organize sanayi bölgesi olduğu için de 6'ncı bölge haklarından yararlanılacak.