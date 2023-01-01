Gebze Güzeller OSB: Sanata himaye

Güzeller OSB seminer ve sergi salonunu tamamlayarak hizmet sunmaya başladı.





Gebze Güzeller OSB seminer ve sergi salonunu tamamlayarak hizmet sunmaya başladı. OSB Başkanı Adem Ceylan "Sanayici her daim yaratıcı ve tasarımcı aklın yanındadır. Sanatçılarımız sanatlarıyla çalışanlara manevi güç katmaktadırlar" dedi. Gebze Güzeller OSB seminer ve sergi salonunda, imzasını taşıyan figuratif ve peyzaj çalışmalarını sergileyen Ressam Rafiye Karaca ise Güzeller OSB yönetimine şükranlarını sunarak, "Sanatın ve sanatçının yanında durduklarını göstererek sanat severleri mutlu ettiler" diye konuştu.