Gebze Güzeller OSB’nin ‘GÜZEL’ çözümü

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi; kadın istihdamını desteklemek amacıyla bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilen kreş, modern yapısı, farklı mimarisi ve yeni nesil eğitim ekipmanlarıyla ayrıcalığını hissettiriyor.

2-5 yaş aralığında çocuklara eğitim hizmeti veren anaokulu çok çeşitli oyun ve gelişim alanlarıyla velilerin takdirini topluyor. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında tam kapasiteli olarak hizmet verecek olan anaokuluyla Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan yakından ilgileniyor. En az haftada bir gün okulu ziyaret eden Ceylan, standartların çok üstünde olan anaokulunu daha iyi yerlere taşımak için ne gerekiyorsa yapıldığını vurguladı.