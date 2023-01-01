Gebze OSB’de sanayinin vizyonu konuşuldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gebze OSB’de sanayicilere konuştu:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gebze OSB’de sanayicilere konuşurken; “Sanayi üretiminin OSB’lerde yapılmasına yönelik anlayış gelişiyor. Hatta Türkiye, dünyada OSB uygulamasında örnek alınan bir ülke haline geldi. Pek çok yabancı ülke heyetleri, Türkiye’de OSB’lerle ilgili inceleme gezisine geliyor. Bu yapı oturdu” dedi.

Bakan Işık, teknolojiye vurguyla; “OSB'lerin artık yüksek teknolojiyle üretim yapan bölgeler haline gelmesi hedefimiz. Şu an Türkiye’nin teknoloji seviyesi, düşük orta teknoloji seviyesi. Halbuki Türkiye'nin dünyayla rekabet edebilmesi açısından, sürdürülebilir büyüme yakalaması açısından da gelmesi gereken teknoloji seviyesi, orta yüksek ve ileri teknoloji. Burada OSB'lerimizin ciddi inisiyatif almasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin, tekstile dayalı sanayiden dünyayla rekabet alanı yüksek olan sanayilere de açıldığını aktaran Işık, ülkenin, artık Gebze’nin merkezi olduğu imalat sanayisinde de iddialı olduğuna dikkati çekti ve Türkiye’nin, imalat sanayisinde de normal sanayide de teknoloji düzeyini yükseltmeye başladığını ifade etti.