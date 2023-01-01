Gerede OSB: Gerede Deri İhtisas OSB hızlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 200 milyon liralık yatırım yapılan Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 130 deri fabrikası faaliyet gösterecek.





En geç 5 yılda tamamlanması planlanan OSB ile kent merkezindeki tabakhanelerin bir araya toplanması amaçlanıyor. Büyükbaş hayvan derisinin, yani ayakkabılık, kemerlik ve cüzdanlık derilerin yüzde 40'ının üretildiği Gerede'de halen mevcut olan deri sanayinde, tabakhanelerde 120'den fazla işletme faaliyet gösteriyor.

Yeni OSB yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kuruluyor. Kamulaştırma ve imar planları tamamlandı. Bölgede 130 parsel oluşturuldu. Altyapının 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.