Geyve OSB: Geyve’ye Gıda İhtisas OSB

Sakarya'nın Geyve ilçesine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor





Sakarya'nın Geyve ilçesi Belediye Başkanı Murat Kaya, ilçeye gıda ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulacağını açıkladı. Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'le mutabakat sağlandığını belirten Kaya amaçlarını şöyle özetledi: "Gıda İhtisas Organize Sanayi'nin kurulması ile ilçemizin geleceğini garanti altına almış olacağız. Gençlerimize yeni iş kapılarının açılması, tarımdan elde edilen ürünlerin yerinde kazancının sağlanması ve halkımızın refahının artmasını hedefliyoruz.”

