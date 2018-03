GOSB: Reformlar geleceğimizi belirleyecek

KobiEfor olarak, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ile 2014 yılına ilişkin değerlendirmesini ve 2015 yılı öngörülerini ve önerilerini konuştuk.

Vahit Yıldırım, “Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, umut ve coşkuyla yeni bir yıla giriyoruz. 2014 yılında büyük mesafeler kat ettik. Uzlaşıyı, istişareyi, diyaloğu temel alan anlayışımızla, bulunduğumuz platformlarda etkin çalışmalar gerçekleştirmek suretiyle, OSB’lerimizi ve Türkiye ekonomisini güçlendirme yolunda çaba sarfettik ve önemli adımlar attık. Biliyorduk ki; aynı aracın içerisinde yol aldığımız sanayicilerimizle o aracı aydınlık bir geleceğe doğru ilerletmemiz ortak sorumluluğumuzdu” diye konuşuyor.

Vahit Yıldırım, sanayici dostlarının teveccühü ile Mayıs 2014’te, eş zamanlı olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu ve Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine geldiği süreçten bu yana OSB’lerin ve Türkiye ekonomisinin gelişimi için köklü değişim ve dönüşüm hamleleri gerçekleştirdiklerini ifade ediyor: “2015 yılında da önümüze çıkan fırsatları ve sahip olduğumuz potansiyeli daha iyi bir şekilde değerlendirerek yakın bir gelecekte Türkiye’yi dünyada etkinliği olan ekonomik bir güç durumuna getirmek, dış ticaret hacmi hızla büyüyen bir yapıya oturtmak en büyük gayemiz. Hiç şüphesiz ki; sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve hedeflerimiz de var. Olumsuzluklar, geleceğe umutla bakmamıza engel teşkil etmemelidir. Bu süreçte yol göstericimiz evrensel değerler olacaktır. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma amacına uygun olarak Türkiye, dış dünyayla ilişkilerini geliştirmek, ilkeli ve güçlü bir ekonomi politikası izleyerek uluslararası ekonomiyle bütünleşmek ve rekabet gücünü artırmak zorundadır. Bu yaklaşımla gerçekleştirmeye kararlı olduğumuz reformlarla teknolojik değişime entegre olarak ve yeni dönemin gereksinimlerine ayak uydurarak, dünyanın önde gelen çağdaş, gelişmiş devletleri arasında hakettiğimiz yeri alacağımıza inanıyorum.”

“2014 sonrasında, alışkın olduğumuzdan farklı bir ‘küresel ekonomik ortam’ bizleri bekliyor” diyen Yıldırım, dünyayı değiştirecek, 7 küresel trende dikkat çekiyor:



“Bu trendlerin birincisi, küresel finans iklimindeki değişimdir: Küresel kriz sonrasında parasal genişleme dönemi başlamıştı. ABD Merkez Bankası FED, her sene piyasaya yaklaşık 1 trilyon dolar veriyordu. Bu sayede ülkeler, şirketler, hatta bireyler rahatça borçlanıp, yatırım ve harcama yapıyorlardı. Ekonomiler büyüyordu. Ama bu dönem artık sona eriyor. fiimdi, hem şirketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık daha tedbirli, daha temkinli hareket etmek zorunda. Kamu ve özel sektör olarak, bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza birlikte odaklanmalıyız.



İkinci trend, küresel ticaret ve yatırım ortamının değişmesi: Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor. Bunun öncülüğünü de ABD yapıyor. Önce, pasifik ülkeleri ile ‘Trans-Pasifik’ Ortaklık Anlaşması başlatıldı. Burada ABD, Japonya, Kore gibi önemli ülkeler var. Öte yandan ABD geçen sene AB ile ‘Trans-Atlantik’ Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişimine de hız verdi. Bu iki girişim, dünya ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Bu ortaklıklar, küresel ticareti ve yatırımların yönünü belirleyecek. Bununla da kalmayacak, üretim standartlarını belirleme konusunda da büyük bir güç elde edecekler.

Bu konu ile ilgili bir çok örnek var ama ben sadece bir örnek vermek istiyorum, şu an bizim ürettiğimiz ürünler 220 volta göredir. Eğer bu ülkeler 110 volt’un standart olmasına karar verirse ya tüm üretim yapımızı değiştirmek zorunda kalacağız, ya da bu pazarlara mal satamayacağız. Bir başka deyişle bu yeni küresel sistemin içinde olanlar, dışarda kalanlara göre büyük avantaj sağlayacak. Türkiye olarak, bu oluşumun içinde yeralmak zorundayız.



Üçüncü önemli trend, değişen enerji haritası: Gelişen teknoloji sayesinde ‘Kaya Gazı’, giderek daha ucuz ve daha fazla üretilir hale geliyor. Bu sayede ABD’deki doğal gaz fiyatı son 5 yılda yüzde 60 geriledi. ABD’nin yakın gelecekte doğal gazda, net ihracatçı olması bekleniyor. Bu gelişme dünyadaki yatırım tercihleri dahil, her kararı kökünden değiştirecek. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak, bizim de, şimdiden bu konuya odaklanmamız gerekiyor.



Dördüncü küresel trend, ülkelerarası rekabette ‘girişimciliğin’ ana unsur haline gelmesidir: Tüm ülkeler, ‘yenilikçi girişimcileri’ çekmek için mücadele veriyor. Çarpıcı bir örnek daha vereyim. Amerika’da, Silikon Vadisi’ndeki girişimcilerin yüzde 52’si ABD dışında doğmuş. Demek ki ABD geleceğe hazırlık yapıyor. Tüm dünyadan yenilikçi girişimcileri kendine çekiyor. İnovasyon şirketleri ABD’ye yerleşiyor. Niye, çünkü daha çok girişimci çeken, yeni fikirleri elinde tutan, yarının kazananı olacak. Yani ‘İcat çıkartan’ kazanıyor.



Beşinci trend, ‘internet’in ekonominin belkemiği haline gelmesidir: Ne yazık ki biz interneti sadece sosyal medya gibi kullanıyoruz. Oysa özellikle internet, maliyetleri düşürme ve dünyaya açılma fırsatıdır. İnternet sayesinde aracıya muhtaç olmadan tüm dünyaya ulaşabilir, mal alıp satabiliriz.



Altıncı küresel trend, tüm dünyada ‘orta sınıfın’ büyümesidir: Her yıl dünyada orta sınıfa 2 Türkiye nüfusu ekleniyor. Küresel orta sınıfın bugün yaptığı harcama yılda 7 trilyon dolar. Bu harcama 2020’de 20 trilyon dolara yükselecek. İşte bu talebi karşılayacak, altyapı lazım, üretim lazım. Bu pazarlara ulaşıp, daha fazla mal satabilmek için biz de sanayi politikalarımızı buna göre gözden geçirmeliyiz.



Yedinci küresel trend, ekonomide, ‘şehirlerin’ öne çıkması: Bunun en büyük nedeni giderek büyüyen orta sınıfın şehirlerde toplanıyor olmasıdır. Dikkatinizi çekiyorum; Bugün dünyanın en büyük 600 şehrinde 1.5 milyar kişi yaşıyor. Bu şehirlerin ekonomik hacmi dünya ekonomisinin yaklaşık yarısı. Bu oran 10 yıl sonra yüzde 60’lara ulaşacak. Bunun anlamı şu. Artık dünyada sadece ülkeler değil, şehirler birbiriyle rekabet ediyor.



Çok ilginçtir, rekabette öne çıkmak isteyen yabancı bir şehir, dünyanın en hızlı internet altyapısını kuruyor. Böylece ileri teknoloji şirketlerini şehrine çekiyor, şehir hızla zenginleşiyor. İşte biz de şehirlerimizin cazibesini artırmalıyız. Bunun için şehirlerimizin markalaşmasına, çevreye olan duyarlılıklarının artmasına ve ‘akıllı şehir’ olmalarına ihtiyaç var.”

Vahit Yıldırım, şu değerlendirmeyi paylaşıyor: “İşin özü, dünya bu konuları tartışıyor ve hazırlık yapıyor. Çünkü bu trendlere göre politika belirleyen ülkelerin önplana çıkacağının farkındalar. Kazanan, onlar olacak. 2015’te bizim de bütün bu gelişmeleri gündemimize alıp, tartışıp, fikir üretmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle 2015’in ülkemiz ve bütün dünya için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyor, yeni yılın Türk ulusuna, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.”